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Tuttosport: Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

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Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может возглавить «Милан».
Tuttosport: Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»
  • AP

По информации Tuttosport, советник президента миланского клуба Златан Ибрагимович лично пытается убедить специалиста стать главным тренером команды.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в Серии А с 70 очками. Лидирует «Интер», оформивший досрочное чемпионство (89). Главный тренер россонери Стефано Пиоли покинет команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового тренера «Милана».

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