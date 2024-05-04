Tuttosport: Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может возглавить «Милан».

По информации Tuttosport, советник президента миланского клуба Златан Ибрагимович лично пытается убедить специалиста стать главным тренером команды.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в Серии А с 70 очками. Лидирует «Интер», оформивший досрочное чемпионство (89). Главный тренер россонери Стефано Пиоли покинет команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового тренера «Милана».