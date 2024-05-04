В Ростове-на-Дону служившего в «Азове» украинца осудили на 18 лет колонии
04 мая 2024

В Ростове-на-Дону служившего в «Азове» украинца осудили на 18 лет колонии

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В Ростове-на-Дону служившего в «Азове» украинца осудили на 18 лет колонии

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за участие в деятельности террористической организации «Азов»*. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, 17 июля 2023 года житель Луцка Владислав Плахотник вступил в «Азов». В составе нацполка он воевал в ЛНР и ДНР.

В январе 2024 года в районе Серебрянского лесничества ЛНР Плахотник попал в плен.

Суд признал Плахотника виновным. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме», — сообщили в суде.

Ранее RT сообщал, что боевик «Азова» приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.