Marca: капитан «Реала» Начо решил покинуть клуб после замены в игре с «Баварией»
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По информации Marca, игрок убедился в своём решении покинуть клуб после замены в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Отмечается, что он не понял решения тренерского штаба.
В нынешнем сезоне 34-летний Начо провёл за команду 38 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.