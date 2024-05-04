Marca: капитан «Реала» Начо решил покинуть клуб после замены в игре с «Баварией»

Капитан «Реала» Начо Фернандес окончательно решил покинуть мадридский клуб и продолжить карьеру в МЛС.

По информации Marca, игрок убедился в своём решении покинуть клуб после замены в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Отмечается, что он не понял решения тренерского штаба.

В нынешнем сезоне 34-летний Начо провёл за команду 38 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.