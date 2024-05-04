Митрофанов: в ФИФА нам сказали, что пока УЕФА не снимет бан — отстранение сохранится
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- © OZAN KOSE, Fabrice COFFRINI
«В ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.