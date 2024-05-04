Митрофанов: в ФИФА нам сказали, что пока УЕФА не снимет бан — отстранение сохранится

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил позицию Международной федерации футбола (ФИФА) по отстранению России.

«В ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.