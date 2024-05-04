Митрофанов: РФС не за отстранение Израиля, а за допуск России

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на то, что Израиль продолжает участие в международных соревнованиях, несмотря на вооружённый конфликт.

«Это двойные стандарты. Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля — тогда это и на нас отразится», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.