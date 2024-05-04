МАК сделал окончательный отчёт по катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчёт по катастрофе самолёта Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

«Специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчёта на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — говорится в сообщении.

2 октября 2019 года командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову после катастрофы в аэропорту Шереметьево было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов.

5 июня 2019 года Межгосударственный авиационный комитет представил реконструкцию полёта потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100.

В результате аварии самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.