МАК сделал окончательный отчёт по катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве в 2019 году
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Об этом сообщили в пресс-службе МАК.
«Специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчёта на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — говорится в сообщении.
2 октября 2019 года командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову после катастрофы в аэропорту Шереметьево было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов.
5 июня 2019 года Межгосударственный авиационный комитет представил реконструкцию полёта потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100.
В результате аварии самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.