СК обвинил командира SSJ-100 в нарушении правил безопасности полётов

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Командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову после катастрофы в аэропорту Шереметьево предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов.
СК обвинил командира SSJ-100 в нарушении правил безопасности полётов
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц»)», — заявили в СК.

По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил в Шереметьеве грубую посадку на взлётно-посадочную полосу.

В СК считают, что дальнейшие действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о предъявлении обвинений Евдокимову.

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