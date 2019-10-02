СК предъявил обвинение командиру SSJ-100 по делу о ЧП в Шереметьеве

Следователи предъявили обвинение командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову по уголовному делу о катастрофе в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

«Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение», — заявили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» добавили, что оказывают содействие следственным органам.

Также в авиакомпании указали, что установить реальные причины катастрофы и принять меры во избежание повторения трагедии возможно «только после всестороннего и тщательного изучения всех фактов».

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе.