СК предъявил обвинение командиру SSJ-100 по делу о ЧП в Шереметьеве
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
«Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение», — заявили в авиакомпании.
В «Аэрофлоте» добавили, что оказывают содействие следственным органам.
Также в авиакомпании указали, что установить реальные причины катастрофы и принять меры во избежание повторения трагедии возможно «только после всестороннего и тщательного изучения всех фактов».
5 мая в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
14 июня МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе.