МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе SSJ в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования катастрофы самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте МАК.

Как отмечается, документ содержит поступившую на данный момент комиссии фактическую информацию, расшифровку бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, итоги исследований и другие материалы.

Техкомиссия наметила большой комплекс работ, говорится на сайте. В частности, в них будут задействованы полномочные представители государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолёта.

Ранее МАК реконструировал полёт разбившегося Sukhoi Superjet 100.

В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек.