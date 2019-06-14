МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе SSJ в Шереметьеве

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования катастрофы самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте МАК.
МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе SSJ в Шереметьеве
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Как отмечается, документ содержит поступившую на данный момент комиссии фактическую информацию, расшифровку бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, итоги исследований и другие материалы.

Техкомиссия наметила большой комплекс работ, говорится на сайте. В частности, в них будут задействованы полномочные представители государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолёта.

Ранее МАК реконструировал полёт разбившегося Sukhoi Superjet 100.

В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек.

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