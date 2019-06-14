МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе SSJ в Шереметьеве
- © СК РФ
Как отмечается, документ содержит поступившую на данный момент комиссии фактическую информацию, расшифровку бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, итоги исследований и другие материалы.
Техкомиссия наметила большой комплекс работ, говорится на сайте. В частности, в них будут задействованы полномочные представители государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолёта.
Ранее МАК реконструировал полёт разбившегося Sukhoi Superjet 100.
В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек.