МАК реконструировал полёт разбившегося в Шереметьеве SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет представил реконструкцию полёта потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100.

«На основании данных средств объективного (контроля. — RT) полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении МАК.

Также были представлены основные положения предварительного отчёта, подготовленного технической комиссией МАК, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о завершении расшифровки бортовых самописцев лайнера.

В результате аварии самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.