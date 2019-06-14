МАК: разбившийся в Шереметьеве SSJ при приземлении трижды коснулся ВПП

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Самолёт SSJ-100, потерпевший крушение в Шереметьеве 5 мая, в момент приземления совершил три касания о взлётно-посадочную полосу, говорится в предварительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета.
МАК: разбившийся в Шереметьеве SSJ при приземлении трижды коснулся ВПП
  • РИА Новости

«Авиационное происшествие с самолётом RA-89098 характеризовалось посадкой с тремя последовательными касаниями ВПП», — указывается в документе.

Отмечается, что третье приземление произошло в 15:30:05. При этом характер следов на взлётно-посадочной полосе показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены.

Произошёл подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолёта с разливом топлива и пожаром, добавили в комитете.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе.

В результате аварии в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек.

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