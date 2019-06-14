МАК: разбившийся в Шереметьеве SSJ при приземлении трижды коснулся ВПП
- РИА Новости
«Авиационное происшествие с самолётом RA-89098 характеризовалось посадкой с тремя последовательными касаниями ВПП», — указывается в документе.
Отмечается, что третье приземление произошло в 15:30:05. При этом характер следов на взлётно-посадочной полосе показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены.
Произошёл подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолёта с разливом топлива и пожаром, добавили в комитете.
14 июня МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе.
В результате аварии в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек.