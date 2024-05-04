В «Зените» сообщили, что клуб не ведёт никаких трансферных переговоров
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«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время, не ведёт никаких трансферных переговоров, даже по Неймару!» — цитирует Илюхину Sport24.
17 октября 32-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.
Ранее Оливейра заявил, что переход Неймара в «Зенит» маловероятен.