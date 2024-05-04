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В «Зените» сообщили, что клуб не ведёт никаких трансферных переговоров

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Председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина прокомментировала возможный переход в команду нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.
В «Зените» сообщили, что клуб не ведёт никаких трансферных переговоров
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время, не ведёт никаких трансферных переговоров, даже по Неймару!» — цитирует Илюхину Sport24.

17 октября 32-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее Оливейра заявил, что переход Неймара в «Зенит» маловероятен.

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