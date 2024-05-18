Суд арестовал обвиняемого в убийстве солистки группы Una

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест Артёма Табачука по делу об избиении до смерти своей девушки — солистки петербургской группы Una Анастасии Котовой.

Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Табачука», — говорится в заявлении.

Следствие полагает, что Табачук 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс женщине ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей смертельные телесные повреждения.

Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания.

Ранее СМИ писали, что солистка группы Una из Санкт-Петербурга Анастасия Котова скончалась от побоев.