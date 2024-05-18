Суд арестовал обвиняемого в убийстве солистки группы Una
Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Табачука», — говорится в заявлении.
Следствие полагает, что Табачук 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс женщине ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей смертельные телесные повреждения.
Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания.
Ранее СМИ писали, что солистка группы Una из Санкт-Петербурга Анастасия Котова скончалась от побоев.