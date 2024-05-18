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«Ъ»: суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным

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Арбитражный суд Подмосковья вынес решение по требованию ФНС к структуре IKEA и взыскал в доход государства 12 млрд рублей.
«Ъ»: суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Как пишет «Коммерсантъ», речь идёт о переводе средств компании в ходе ухода с российского рынка.

После ухода IKEA остававшиеся на российской территории запасы продукции у российской структуры компании «Торг» выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». При этом выяснилось, что оплата по соответствующей сделке в размере 12,9 млрд рублей по поручению структуры IKEA была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited.

Налоговая служба России сочла данные действия «сделкой, совершённой с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Как указывается в положении ст. 169 ГК России, такая сделка признаётся ничтожной и даёт суду право взыскать в доход государства всё полученное по ней сторонами. Теперь ООО «Торг» обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.

Уточняется, что в соответствии с указом президента России №95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на спецсчета в банках России, при этом Fami Limited и ООО «Торг» зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, то есть странах, которые как раз находятся в перечне списка недружественных государств.

«Налоговики сочли сделку совершённой с целью обойти президентский указ о специальных экономических мерах и являющейся незаконным выводом средств за рубеж», — говорится в материале.

Суд указал на правомерность применения ст. 169 ГК России в данном случае, так как компания своими действиями пыталась вывести деньги «в значительном размере в обход действующих ограничений», что противоречит публичным интересам, безопасности государства и основам правопорядка. 

Ранее суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank по иску «Русхимальянса».

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