Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение наложить арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG в рамках поданного иска «Русхимальянса».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Данным решением судья частично удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер. До этого компания подавала иск к финансовому учреждению на 45,7 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde.

Вместе с этим суд запретил ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант» отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости всех активов по данным бухгалтерской отчётности. При этом был принят ряд других решений в отношении компаний.

Как уточняется ТАСС, в 2022 году Linde уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту из-за антироссийских ограничений, введённых Европейским союзом. Российская компания отвергла такую позицию, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту.

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