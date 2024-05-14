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РБК: в России арестовали бывшие активы производителя «Хортицы»

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Ленинский районный суд в Курске арестовал семь юрлиц, связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как сказано в материале, речь идёт о заводах в Крыму, Вологде и Мытищах и нескольких дистрибьюторах.

Уточняется, что Черняк является основателем и гендиректором холдинга Global Spirits, который владеет торговыми марками «Хортица», «Первак» и «Шустов».

В конце декабря Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Черняку по подозрению в сотрудничестве с Россией.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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