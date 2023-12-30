СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок спирта в России

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому бизнесмену, владельцу компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак» Евгению Черняку* по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«По материалам СБУ, уведомлён о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — говорится в сообщении.

Основой для обвинения, как отмечается, послужили закупки его предприятиями спирта и другого сырья, необходимого для производства, в России.

По данным СБУ, компании Черняка за 2022 год перечислили в бюджет России около 6 млрд гривен (более $157 млн).

В августе в Москве суд заочно арестовал Черняка по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.