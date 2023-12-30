RT в Telegram
Подпишись

СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок спирта в России

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому бизнесмену, владельцу компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак» Евгению Черняку* по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«По материалам СБУ, уведомлён о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — говорится в сообщении.

Основой для обвинения, как отмечается, послужили закупки его предприятиями спирта и другого сырья, необходимого для производства, в России.

По данным СБУ, компании Черняка за 2022 год перечислили в бюджет России около 6 млрд гривен (более $157 млн).

В августе в Москве суд заочно арестовал Черняка по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить