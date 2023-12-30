СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок спирта в России
Об этом ведомство написало в Telegram.
«По материалам СБУ, уведомлён о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — говорится в сообщении.
Основой для обвинения, как отмечается, послужили закупки его предприятиями спирта и другого сырья, необходимого для производства, в России.
По данным СБУ, компании Черняка за 2022 год перечислили в бюджет России около 6 млрд гривен (более $157 млн).
В августе в Москве суд заочно арестовал Черняка по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.