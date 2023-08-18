Узнать больше

В Москве суд заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка

Короткая ссылка
Российский суд вынес решение о заочном аресте украинского бизнесмена, владельца компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак», по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.
В Москве суд заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что Черняк в начале 2022 года вывел из своих российских фирм €5,49 млн

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить