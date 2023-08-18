В Москве суд заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка

Российский суд вынес решение о заочном аресте украинского бизнесмена, владельца компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак», по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.

РИА Новости