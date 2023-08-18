В Москве суд заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка
Российский суд вынес решение о заочном аресте украинского бизнесмена, владельца компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак», по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что Черняк в начале 2022 года вывел из своих российских фирм €5,49 млн.
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