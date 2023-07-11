Как украинский магнат Черняк вывел из России €5,5 млн

Как стало известно RT, владелец водочных брендов украинский бизнесмен Евгений Черняк в начале 2022 года вывел из своих российских фирм €5,49 млн. Эта сумма фигурирует в финансовой отчётности, опубликованной в реестре юрлиц Кипра. Её рублёвый эквивалент составляет примерно 500 млн — такую же сумму помощи Украине называет российский СК, обвиняющий Черняка в финансировании ВСУ. По мнению экспертов, часть этих средств могла быть отправлена украинским военным по согласованию с администрацией президента Украины. При этом Черняк, публично заявивший о закрытии бизнеса в России, на самом деле сохранил над ним контроль и заработал в прошлом году даже больше, чем в 2021-м.

3 июля Следственный комитет по Москве и МВД выпустили совместное заявление о розыске бизнесмена Евгения Черняка. Владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который занимает 19-е место в украинском Forbes, обвиняют в финансировании Вооружённых сил Украины. Против него возбудили дело по статье «Финансирование терроризма».

Холдинг Global Spirits владеет такими алкогольными брендами, как «Хортица», «Мороша», «Первак». По данным СМИ, в 2021 году эти бренды занимали первые три места на российском рынке по объёмам продаж.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк перечислил ВСУ более 500 млн рублей. В июне 2023 года, сообщили в МВД, Черняк и двое его доверенных лиц купили и передали украинским военнослужащим товаров более чем на 90 млн рублей.

Скорее всего, формулировки следователей о «покупке товаров» украинским солдатам связаны с деятельностью фонда «Help ЗП ЮА», который основал Черняк на деньги от продажи алкоголя в апреле 2022 года. Из страниц организации понятно, что она возит военным продукты на передовую, покупает бронежилеты, пополняет им запасы аптечек и оборудования.

«В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании», — сообщили в МВД.

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Впоследствии СМИ узнали имена задержанных в России «других учредителей и руководителей» алкогольного бизнеса. Ими оказались собственник мытищинского водочного завода «Родник и К» Александр Беспалов и гендиректор Андрей Лазутин. На обоих также завели уголовные дела, но по другой статье.

Как следует из объединённой онлайн-базы судов Москвы, Лазутина и Беспалова обвиняют в даче взятки группой лиц. Кому предназначалась взятка и когда её передали, неизвестно: тексты решений не опубликованы. Лазутина отпустили с условием запрета определённых действий, а Беспалов находится под арестом.

В 2022-м ООО «Родник и К» заработал 7,24 млрд рублей, на 0,5 млрд больше, чем в довоенный год, следует из данных базы «Контур.Фокус». В 2021-м выручка организации составила 6,86 млрд рублей. Прибыль от продаж побила все рекорды предыдущих лет: 1,7 млрд в 2022-м по сравнению с 0,9 млрд в 2021-м.

Помимо мытищинского завода «Родник и К», в группу входят вологодский завод «Русский Север», производящий водку, ликёры, виски, и оптовый продавец алкогольных напитков ООО «Стандарт Качества», который раньше назывался «Торговый дом «Мегаполис».

Залил за офшор

Если посчитать сумму выручки всех аффилированных с Беспаловым компаний по базе СПАРК, получится 61 млрд рублей. 38-летний Александр Беспалов стал собственником многомиллиардного бизнеса совсем недавно — 29 апреля 2022 года. До этого момента единственным учредителем головного ООО «Родник и К» была кипрская компания Destiny Transformation Limited (DTL).

В декабре 2022 года DTL сдала в кипрский реестр свой годовой отчёт. Согласно этому документу, в 2022 году DTL получила от своих дочерних предприятий в России дивиденды за 2021 год. Размер выплат составил €5,49 млн.

Это единственные дивиденды компании за последние три года. В 2020-м и 2019-м материнская структура на Кипре вообще не получала выплат от российских компаний.

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По корпоративным правилам, решение о выплате дивидендов за истекший год принимается обычно между 1 марта и 30 апреля следующего года. То есть весной 2022 года, аккурат перед сменой собственника на Беспалова, российские компании, подконтрольные DTL, решали вопрос о выплате дивидендов материнской компании.

Средневзвешенный курс евро за февраль — апрель 2022 года равнялся 95,6 рубля, подсчитал RT по данным ЦБ РФ. Если умножить €5,49 млн на это значение, получится 525 млн рублей. Эта цифра примерно соответствует оценкам российских следователей объёма финансирования ВСУ Черняком.

Дивиденды пошли именно Черняку, членам его семьи и его деловым партнёрам — такой вывод можно сделать из корпоративной структуры компаний. Хотя в Global Spirits публично отрицали, что Черняк владеет активами в России, RT доказал обратное. Заявления о том, что «Родник и К» и другие компании группы не имеют корпоративных связей с Global Spirits, опровергаются документами из кипрского реестра.

В годовом отчёте бывшего владельца «Родник и К», кипрской DTL, в списке «аффилированных организаций» указаны Global Spirit AMG Europe Ltd. и Global Spirit AMG Trading Ltd. Они заплатили DTL €1,17 млн по неким торговым контрактам. А бенефициаром DTL указан «гражданин Украины», который владеет компанией через офшор на Британских Виргинских островах Namind Limited.

Ранее компанией DTL владела ещё одна кипрская фирма — AMG-77 Investment. По данным реестра, её единственным учредителем является Александр Борисович Черняк, отец Евгения.

На двух стульях

То, что Черняк действительно помогает ВСУ, он особенно не скрывает.

«Ради такого готов терпеть юридический маразм, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь родной стране и людям, — пишет Черняк на своей странице в соцсети. — Помогать продолжим».

Примечательно другое. Громко заявив, что он отзывает лицензии на свои бренды из России, Черняк через доверенных лиц продолжил зарабатывать в нашей стране. И заработал ещё больше — 61 млрд рублей против 56 млрд в 2021-м. Да и в отчёте, который готовился к декабрю 2022 года, прямым текстом написано, что группа компаний, в которую входит DTL, ведёт бизнес в России.

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Демонстративный разрыв был лишь пиар-ходом, об этом свидетельствуют данные «Коммерсанта» от апреля 2022-го. Уже тогда собеседники издания на алкогольном рынке были уверены, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в РФ. Сама сделка, по их мнению, «носит формальный характер, а предприятия останутся под контролем Черняка».

Беспалов не был известен никому на рынке, а его уровень жизни, писали СМИ, не соответствует собственнику крупного бизнеса. А крупные сети магазинов сообщили журналистам, что не получали от заводов уведомления о прекращении поставок, то есть напитки продолжали появляться на полках.

О том, что Беспалов — по факту подчинённый Черняка, его ключевой топ-менеджер, говорит и следующий факт. До 2021 года Беспалов занимал должность главы одного из департаментов АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Эта украинская компания также входит в группу Global Spirits.

Следственный комитет и МВД РФ, по сути, подтвердили предположения экспертов рынка.

С разрешения Зеленского

Сумма дивидендов полностью или частично могла пойти на финансирование Вооружённых сил Украины, полагает заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

«Учитывая, что кипрская фирма получила дивиденды единственный раз за три года, можно предположить, что собственник бизнеса догадывался, как будут развиваться события, и сформировал такую финансовую подушку», — полагает юрист.

Более того, по предположению эксперта, вывод средств был частью соглашения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Черняком.

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«Тогда как раз начинался международный конфликт из-за гарантий безопасности для России — и напряжение у западных границ нашей страны сильно возросло. Украина уже готовила войска, — отмечает Соловьёв. — Поэтому не исключено, что вывод средств был совершён в рамках договорённости между Черняком и администрацией Зеленского: в обмен на финансовую помощь Украине Зеленский разрешил Черняку продолжить вести бизнес в РФ».

Это не первый раз, когда украинские собственники российских фирм продолжают вести бизнес в нашей стране, но вырученные в России деньги направляют на помощь войскам Украины.

Как RT писал ранее, владелец одного из крупнейших сервисов email-рассылки «Сендпульс» украинец Константин Макаров вывел из России 20 млн рублей, на которые покупал для ВСУ пикапы, квадрокоптеры и бронежилеты. Как и с водочным заводом, в случае с сервисом email-рассылки кеш из бизнеса вывели в виде дивидендов.