Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производящийся в России этиловый спирт для борьбы с производителями нелегальных алкогольных напитков.

Как она пояснила, существует значительная разница в цене между этиловым спиртом, применяемым в производстве алкоголя, и тем, который закупается для медицинских целей и не облагается акцизом. Этим пользуются злоумышленники, закупающие сырьё для якобы медицинских целей, а в итоге использующие его для создания суррогатной продукции.

«Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выравнять, чтобы не было этой разницы и дешёвого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством», — заявила Матвиенко на встрече руководства верхней палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Она подчеркнула, что у Министерства финансов есть все расчёты по данной теме, а также есть готовность работать по данному направлению.

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