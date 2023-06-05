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Нарколог Каторгин рассказал о способах защиты от алкогольного отравления

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Анастасия Белоусова
Психиатр, психотерапевт, нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин в беседе с RT рассказал о способах защиты от алкогольного отравления.
Нарколог Каторгин рассказал о способах защиты от алкогольного отравления
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«Самый простой совет — не пить алкоголь. В Ульяновской области произошла действительно страшная история. Давно не было такого массового отравления. Казалось бы, сидр — достаточно безобидный напиток. Но скорее всего, в состав этого напитка попал не этиловый, а метиловый спирт. Метиловый спирт — это яд для центральной нервной системы. Он парализует дыхательный центр в мозге, и человек перестаёт дышать», — объяснил врач.

Он считает, что для того чтобы избежать отравления, необходимо соблюдать некоторые правила.

«Если хочется выпить, то купить алкоголь в хорошем и качественном магазине, а не в дешёвой лавке. Можно отравиться и маленьким количеством. Стараться дозированно подходить к этому делу. И потом частое употребление способствует снижению толерантности. С каждым месяцем и годом будет хотеться всё больше и больше. Формируется синдром зависимости от алкоголя. Это заболевание помолодело. Если раньше оно наблюдалось в 30—40 лет, то сейчас — в 15—25. Алкоголь — коварное вещество», — добавил нарколог.

Ранее стало известно, что число жертв отравления сидром в Ульяновской области возросло до девяти.

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