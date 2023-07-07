Рука на «Сендпульсе»: резидента «Сколкова» подозревают в переводе ВСУ 20 млн рублей

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о финансировании терроризма по факту перечисления денег со счетов российского сервиса email-рассылки «Сендпульс» в пользу Вооружённых сил Украины. Об этом RT сообщил знакомый с ходом расследования гражданский IT-специалист. Главным фигурантом дела оказался основатель компании — гражданин Украины Константин Макаров. Его подчинённые уже допрошены в качестве свидетелей. Компания начала процесс ликвидации, её хозяйственная деятельность остановлена. Однако сайт «Сендпульс» продолжает работать, потому что у государственных органов нет формальных оснований для блокировки.

Как писал RT, спецслужбы заинтересовались работающими на территории России украинскими сервисами интернет-рассылки ещё летом 2022 года. В частности, речь шла о двух компаниях со схожими названиями — ООО «Компания Сендпульс» и ООО «Сендпульс».

Первой на 49% владеет гражданин Украины Константин Розенштраус-Макаров, и он же косвенно контролирует вторую. При этом ООО «Компания Сендпульс» является резидентом «Сколкова» с нулевой ставкой налога.

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Тогда выяснилось, что в феврале 2022 года Макаров вывел 20 млн рублей в виде дивидендов на свой счёт в украинском ПриватБанке. Объединив эти средства с донатами своих подписчиков в соцсетях, Макаров прошлым летом и осенью покупал для ВСУ квадрокоптеры, бронежилеты и автомобили. Об этом он отчитывался на своих страницах в соцсетях. После публикации RT все эти посты Макаров удалил.

В 2022 году компания интернет-рассылки продолжала зарабатывать на российских авиакомпаниях, ресторанах, операторах сотовой связи и других, отправляя их клиентам-россиянам миллионы электронных писем.

Данные о финансовой выручке бизнеса Макарова в 2022 году стали известны только сейчас, после их публикации в базе деловой информации «Контур.Фокус».

Согласно отчётным документам, в прошлом году ООО «Компания Сендпульс» заработало 274,5 млн рублей.

Это был самый успешный год для компании на российском рынке — в 2021-м выручка была почти вдвое меньше.

Выручка связанного с ней ООО «Сендпульс» в 2022 году составила 50 млн рублей.

Литейный в курсе

Прошлым летом УФСБ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку этих фактов, которая завершилась возбуждением уголовного дела по ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности».

В офисах компании были проведены обыски, её сотрудники допрошены, сообщил RT гражданский IT-специалист, который оказывал техническое сопровождение следствия.

«Сейчас следствием ФСБ возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, — говорит собеседник RT. — Уже допрошены сотрудники Макарова: бухгалтеры и все, кто работает в России. Никто из них не задержан, потому что они фактически непричастны к преступлению, а выполняли распоряжения владельца бизнеса».

Кроме официально отслеженных 20 млн рублей, полагает собеседник RT, Макаров мог скрытно перевести в пользу ВСУ крупную сумму в криптовалюте, выведя её через незаконные схемы по обналичиванию.

Правоохранительные органы также заинтересовались принципами обработки персональных данных в компании.

Как писал RT, «Сендпульс» не хранит и не записывает данные клиентов на российские серверы, как это предписывает закон о персональных данных, а сразу отправляет их за рубеж. Согласно предоставленному собеседником RT анализу, данные записываются на серверы в Германии.

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По словам источника, сейчас компания полностью прекратила коммерческую деятельность в России, движения средств заморожены, начата процедура ликвидации. При этом «Контур.Фокус» указывает, что ликвидация началась в апреле 2023 года только у одной из двух управляющих бизнесом фирм — ООО «Сендпульс».

Единственная проблема, как отмечает собеседник RT, — отсутствие формальных оснований для блокировки сайта «Сендпульс». Сейчас при попытке зарегистрироваться в личном кабинете всплывает уведомление: «Сервис недоступен в вашем регионе».

Скрытая угроза

Специалисты по информационной безопасности и силовики указывали на опасность сотрудничества российских компаний с украинскими. Телефоны и почтовые адреса россиян через российский бизнес Макарова могли попасть в центры информационно-психологических операций ВСУ и использоваться для мошеннических звонков и сбора разведданных методом социальной инженерии.

RT писал, что, помимо «Сендпульса», на российском рынке действуют ещё два крупных сервиса email-рассылки с украинскими корнями. Поскольку их российские юрлица не были замечены в финансировании ВСУ, уголовных дел по ним не возбуждено, но они тоже находятся под пристальным вниманием силовиков. Они также обрабатывают персональные данные не в России, а в Латвии и США.

«Эти компании имеют офисы в России, однако в них по факту почти никто не работает: они созданы лишь для приёма денег и обработки заказов (российских клиентов. — RT), — говорит IT-специалист. — Реальная разработка, а также команды из 100—200 разработчиков, системных администраторов и операторов поддержки находятся в Киеве, Одессе, Чернигове, Гданьске».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков подтвердил, что ВСУ могут сотрудничать с украинскими сервисами email-рассылок.

«Подобные сервисы собирают не только email-адреса. Они занимаются ещё и рассылками в мессенджерах, — объясняет эксперт. — Чувствительная персональная информация с большой вероятностью может оказаться у спецслужб Украины и использоваться для поиска людей или шантажа. Ведь это огромная база — с именами, номерами телефонов и адресами электронных ящиков».

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3 июля этого года стало известно, что Следственный комитет и МВД РФ объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка. Его, как и владельца сервиса email-рассылки Розенштраус-Макарова, обвиняют в финансировании Вооружённых сил Украины. Черняк — владелец крупного международного холдинга Global Spirits, который производит в том числе водку под брендом «Хортица». В 2021 году он занимал 19-е место в украинском Forbes с состоянием $470 млн.

По данным следствия, только с февраля по апрель 2022-го на счёт украинской армии и других вооружённых формирований структуры Черняка перечислили более 500 млн рублей с целью «осуществления террористической деятельности в России».