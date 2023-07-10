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Росфинмониторинг внёс владельца Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов

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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк внесён в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг внёс владельца Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

По данным ведомства, Черняк включён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3 июля Главное следственное управление СК России по Москве и МВД России сообщили об объявлении в розыск украинского бизнесмена Черняка по обвинению в финансировании Вооружённых сил Украины.

Соучастники задержаны, им предъявлены обвинения. Проводятся следственные действия для установления местонахождения Черняка и его задержания.

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