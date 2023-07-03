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В Москве объявили в розыск финансировавшего ВСУ украинского бизнесмена Черняка

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Главное следственное управление СК России по Москве и Министерство внутренних дел России сообщили об объявлении в розыск украинского бизнесмена  Евгения Черняка по обвинению в финансировании Вооружённых сил Украины.
В Москве объявили в розыск финансировавшего ВСУ украинского бизнесмена Черняка
  • РИА Новости

Дело расследуется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Финансирование терроризма»).

По данным следствия, в результате вступления Черняка в преступный сговор для финансирования ВСУ с февраля по апрель 2022 года на счёт украинской армии и других вооружённых формирований было перечислено более 500 млн рублей с целью осуществления террористической деятельности в России.

Кроме того, сотрудники ГУЭБиПК МВД России, подразделения ГУ МВД России по Москве, а также ФСБ России установили, что Черняк и двое доверенных ему лиц в июне 2023 года приобрели и поставили украинским вооружённым формированиям товары для ведения боевых действий на сумму более 90 млн рублей.

«В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании», — сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Отмечается, что соучастники задержаны, им предъявлены обвинения. Проводятся следственные действия для установления местонахождения Черняка и его задержания.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.

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