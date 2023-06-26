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В Амурской области суд арестовал обвиняемого в госизмене за переводы денег для ВСУ

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Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании украинских боевиков.
В Амурской области суд арестовал обвиняемого в госизмене за переводы денег для ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности... суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.

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