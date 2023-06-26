В Амурской области суд арестовал обвиняемого в госизмене за переводы денег для ВСУ

Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании украинских боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности... суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.