В Амурской области суд арестовал обвиняемого в госизмене за переводы денег для ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности... суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.