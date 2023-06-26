В Амурской области задержали подозреваемого в финансировании боевиков ВСУ
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС, деньги переводил гражданин России, родившийся во Львовской области.
«Пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области... причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности», — сообщили в спецслужбе.
По данным ведомства, подозреваемый совершил более десяти переводов личных денежных средств для боевиков.
Ранее ФСБ России задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.