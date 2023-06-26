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В Амурской области задержали подозреваемого в финансировании боевиков ВСУ

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене жителя Амурской области, переводившего денежные средства украинским боевикам на закупку техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС, деньги переводил гражданин России, родившийся во Львовской области.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области... причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности», — сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, подозреваемый совершил более десяти переводов личных денежных средств для боевиков.

Ранее ФСБ России задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

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