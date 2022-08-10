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В Крыму предостерегли Украину от посягательств на полуостров

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Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предостерёг власти официального Киева от посягательств на Крым, отметив, что это будет иметь фатальные последствия.
В Крыму предостерегли Украину от посягательств на полуостров
  • РИА Новости

«Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия», — заявил Черняк РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что Киев вернёт Крым под свой контроль. Вместе с этим украинский лидер вынужден был признать, что не может сказать, когда именно это произойдёт.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил нанесение ударов американскими РСЗО HIMARS по территории полуострова.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинским политикам «судным днём» в случае атаки на Крым.

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