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В Италии нашли могилу воевавшего с шевроном «Правого сектора» наёмника

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В Италии обнаружена могила наёмника Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего за ВСУ с шевроном «Правого сектора»* на рюкзаке.
В Италии нашли могилу воевавшего с шевроном «Правого сектора» наёмника
  • Gettyimages.ru
  • © Rubber-Dragon

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Из материала следует, что ликвидированного наёмника похоронили 30 ноября 2022 года в Бедеро-Валкувиа.

В данный момент тело погибшего находится в фамильном склепе в городе Аббьяте-Гуаццоне.

Галли воевал за ВСУ в рядах «Интернационального легиона» с 3 марта 2022 года. 18 сентября 2022 года итальянский наёмник был ранен в ходе артобстрела украинских позиций под Харьковом. Через несколько суток он умер в больнице.

Ранее стало известно о том, что семья уничтоженного на Украине наёмника из Колумбии просит МИД вернуть его тело.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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