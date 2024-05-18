В Италии обнаружена могила наёмника Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего за ВСУ с шевроном «Правого сектора»* на рюкзаке.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Из материала следует, что ликвидированного наёмника похоронили 30 ноября 2022 года в Бедеро-Валкувиа.

В данный момент тело погибшего находится в фамильном склепе в городе Аббьяте-Гуаццоне.

Галли воевал за ВСУ в рядах «Интернационального легиона» с 3 марта 2022 года. 18 сентября 2022 года итальянский наёмник был ранен в ходе артобстрела украинских позиций под Харьковом. Через несколько суток он умер в больнице.

Ранее стало известно о том, что семья уничтоженного на Украине наёмника из Колумбии просит МИД вернуть его тело.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).