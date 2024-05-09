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Семья уничтоженного на Украине наёмника из Колумбии просит МИД вернуть его тело

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Семья колумбийского наёмника Алексиса Тарасоны Ибаньеса, погибшего в зоне СВО 8 мая, просит МИД Колумбии помочь вернуть его тело на родину, сообщает La FM. Как утверждает отец 24-летнего колумбийца, наёмник попал под ракетный удар и скончался в госпитале.

«Нам позвонили из армии Украины и сказали, что мой сын погиб в результате удара ракеты, выпущенной ВС России в сторону военной базы, где он находился», — сообщил радиостанции Франсиско Тарасона, отец погибшего.

Теперь семья наёмника просит помощи у национального правительства, чтобы похоронить его в Кукуте. Портал отмечает, что наёмник был «профессиональным военным в Колумбии», но в декабре решил переехать в Польшу в поисках работы.

Ранее РИА Новости писало, что колумбийские семьи не могут вернуть тела своих родственников, отправившихся воевать на стороне ВСУ. 

В январе американская газета Springfield News-Leader рассказала историю о наёмнике Итане Хёртуэке, который был убит в зоне СВО в декабре. Семья американца не может вернуть в США его останки. По имеющимся данным, морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими, а его тело тогда осталось «под обломками и во льду».

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