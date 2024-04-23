РИА Новости: колумбийцы не могу вернуть тела родных-наёмников, воевавших за ВСУ
Об этом сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии.
Альберто Астудильо рассказал, что его двоюродный брат Харрисон Астудильо, бывший профессиональный военный, отправился воевать против России из-за желания обогатиться.
«Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», – сказал Альберто.
Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело.
У многих других иностранцев их погибшие родственники числятся пропавшими без вести.
Ранее в Часовом Яре был уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками.