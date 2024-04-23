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РИА Новости: колумбийцы не могу вернуть тела родных-наёмников, воевавших за ВСУ

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Колумбийские семьи не могут вернуть тела своих родственников, отправившихся воевать на стороне ВСУ и ликвидированных в зоне проведения СВО.

Об этом сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии.

Альберто Астудильо рассказал, что его двоюродный брат Харрисон Астудильо, бывший профессиональный военный, отправился воевать против России из-за желания обогатиться.

«Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», – сказал Альберто.

Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело.

У многих других иностранцев их погибшие родственники числятся пропавшими без вести.

Ранее в Часовом Яре был уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками.

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