Кимаковский: в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками
Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России уничтожили укрепрайон украинской армии, в котором находились, предположительно, иностранные наёмники.
- РИА Новости
Об этом Кимаковский сообщил в беседе с ТАСС.
«Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наёмники», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.
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