Кимаковский: в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России уничтожили укрепрайон украинской армии, в котором находились, предположительно, иностранные наёмники.

Об этом Кимаковский сообщил в беседе с ТАСС.

«Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наёмники», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.