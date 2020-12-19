Le Parisien: в заражении Макрона заподозрили Европейский совет

Причиной заражения Эммануэля Макрона коронавирусом могло стать его участие в заседании Европейского совета в Брюсселе, пишет Le Parisien. Как передаёт издание, свидетели утверждают, что лидеры ЕС в ходе обсуждений не всегда соблюдали меры предосторожности. После этой встречи COVID-19 также подтвердился у премьер-министра Словакии, а несколько других глав государств ушли в добровольную самоизоляцию.

Является ли Брюссель и его новейшее здание «Европа» причиной заражения Эммануэля Макрона коронавирусом, задаётся вопросом Le Parisien. В четверг вечером министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что глава государства, «вероятно», подхватил вирус именно на заседании Европейского совета 10—11 декабря.



По сведениям газеты, этой информацией поделился врач Эммануэля Макрона, основываясь на хронологии. Как отмечает издание, президент действительно почувствовал первые симптомы, такие как температура и боли в теле, в ночь со среды на четверг. При этом инкубационный период, отделяющий заражение от возникновения симптомов, составляет в среднем пять-шесть дней, что как раз согласуется с заседанием Европейского совета. Тем не менее до сих пор невозможно окончательно установить, что заражение имело место именно там, замечает Le Parisien. «Несмотря ни на что, я подхватил вирус, возможно, в момент небрежности, а также в момент, когда мне не повезло», — сказал сам Эммануэль Макрон в видео, опубликованном в Twitter в пятницу днем.



Как напоминает издание, на саммите в здании Европейского совета присутствовали главы 25 из 27 стран — членов Европейского союза. Отсутствовали только премьер-министр Хорватии и его эстонский коллега, остававшиеся в изоляции в своей стране. Присутствовали и другие политические деятели, такие как председатель Европейского совета Шарль Мишель. Как и всегда, повестка была насыщенной. С полудня четверга до утра пятницы основная часть дискуссий проходила в главном зале здания «Европа».



Эммануэль Макрон прибыл туда на обед в четверг утром. По санитарным соображениям пища также принималась в этом вместительном зале. «Он оставался там для оживлённых дискуссий до следующего дня с двумя короткими перерывами, во время которых он возвращался в офис французской делегации», — рассказал дипломатический источник, уточнив, что глава государства в ту ночь «не спал вовсе».

Как напоминает газета, новое здание Европейского совета, где с января 2017 года собираются главы государств и правительств, вмещает в общей сложности 350 кабинетов. «Это тесные залы, где в обычное время могут собраться, к примеру, три главы государств в сопровождении нескольких советников», — замечает политолог Патрик Мартен-Генье, специалист по европейским вопросам. Хотя в связи с пандемией принимаются дополнительные меры предосторожности, главы государств и их команды всё равно будут пользоваться одними и теми же коридорами и лифтами брюссельского здания, а также уборными, подчёркивает газета.

Кроме того, «часто случаются отступления, небольшие собрания, которые формируются без соблюдения дистанции, человек, не очень хорошо носящий маску, и так далее», добавляет Патрик Мартен-Генье, не удивлённый предположением о заражении Макрона на заседании Европейского совета, тем более что французский президент известен своей «тактильной стороной» в общении с коллегами.



Фотографии, сделанные во время этих 24-часовых переговоров, также свидетельствуют о «неофициальных моментах» общения между главами государств, отмечает издание. Одни кадры демонстрируют, как лидеры в масках не всегда соблюдают дистанцию, другие, напротив, показывают безопасное расстояние, но средства защиты на лице не у всех. «Они носят маску, но иногда снимают её, особенно когда разговаривают или ужинают»,— рассказывает свидетель.



Пятеро из участников саммита решили самоизолироваться сразу после объявления о положительном анализе Эммануэля Макрона, как премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который вышел из карантина в эту пятницу после получения отрицательного результата теста.



Тем не менее, как замечает Le Parisien, крайне маловероятно, что Эммануэль Макрон уже был заразен на прошлой неделе, учитывая, что он начал испытывать симптомы только в четверг утром. «В том, что они самоизолируются, есть определённая логика, потому что, возможно, есть ещё один источник заражения, но это не Эммануэль Макрон», — считает инфекционист Бенджамин Давидо.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в эту пятницу также получил положительный результат анализа, сообщает издание. При этом неизвестно, связано ли заражение с его присутствием в Брюсселе на прошлой неделе. «Все меры в области здравоохранения были соблюдены, и у нас нет информации о том, что другие лидеры, участвующие во встрече, с тех пор получали положительный тест», — заверил источник газеты в Европейском совете.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Португалии Антонио Коста также решили самоизолироваться. Эти трое, помимо прочего, обедали с Эммануэлем Макроном в понедельник или среду и, возможно, также заразились вирусом.

