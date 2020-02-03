Independent: в любви все средства хороши — в поисках второй половинки британец арендовал рекламный щит

03:00
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
03:00
Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.
03:00
Дубль Лукаку позволил «Интеру» приблизиться к «Ювентусу» в чемпионате Италии
Миланский «Интер» в гостях обыграл «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А (2:0).
03:00
Гавриков помог «Коламбусу» обыграть в гостях «Монреаль» Ковальчука
Гол россиянина Владислава Гаврикова помог «Коламбус Блю Джекетс» победить на выезде «Монреаль Канадиенс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
03:00
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
03:00
Земан заявил о готовности Чехии помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
Президент Чехии Милош Земан направил китайскому лидеру Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с распространением коронавируса в КНР. Чешский лидер также отметил готовность Праги оказать помощь Пекину.
03:00
Тела четырёх человек найдены после пожара в Ярославле
Тела четырёх человек найдены после пожара в квартире в Ярославле.
03:00
Футболист «Барселоны» Фати стал самым юным автором дубля в Примере
Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором дубля в истории испанской Примеры.
03:00
«Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции
Пресс-служба петербургского «Зенита-2» опубликовала фотографию с нападающим Александром Кокориным со сбора команды в Турции.
03:00
Россия передала Армении тест-системы для определения коронавируса
Россия передала Армении тест-системы для определения коронавируса.
03:00
Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел продлить свою голевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая
Иран будет помещать в карантин всех, кто прибывает в страну из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса.
03:00
Шайба Кузнецова и 29 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом
Пояс смертника на злоумышленнике, совершившем теракт на юге Лондона, оказался фальшивым.
03:00
США запрещают въезд посещавшим за последние 14 дней КНР иностранцам
США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней.
03:00
«Севилья» не сумела обыграть «Алавес» в матче Примеры
«Севилья» и «Алавес» сыграли вничью в матче 22-го тура испанской Примеры
03:00
При теракте в Лондоне ранения получили три человека
В результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм пострадали три человека.
03:00
Футболиста «Монако» могут дисквалифицировать на шесть месяцев
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Желсон Мартинш может быть дисквалифицирован на шесть месяцев.
03:00
СМИ: Около 20 человек погибли в результате атаки боевиков в Буркина-Фасо
Около 20 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков в Буркина-Фасо, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.
03:00
Звёздный баскетболист «Бруклина» Ирвинг выбыл из строя из-за травмы
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выбыл из строя из-за травмы.
03:00
Нападение на прохожих в Генте совершила женщина
Нападение с ножом на прохожих в бельгийском Генте, в результате которого ранения получили два человека, совершила женщина.
03:00
РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
«Российские железные дороги» с 3 февраля приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
03:00
Этап Кубка IBU будет перенесён из Германии из-за тёплой погоды
Международный союз биатлонистов объявил о переносе этапа Кубка IBU из Германии по причине тёплой погоды, мешающей проведению соревнований.
03:00
В связи с коронавирусом около 500 человек находятся под наблюдением в Польше
Около 500 человек находятся под наблюдением в Польше в связи с возможностью инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.
03:00
Гол Бергвейна в дебютном матче помог «Тоттенхэму» победить «Манчестер Сити»
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Иран покажет новый тип центрифуг для обогащения урана в апреле
Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан заявил, что в апреле Тегеран представит новый тип центрифуг для обогащения урана.
03:00
Кремлёв заявил, что Федерация бокса проводит проверку по инциденту с Кушиташвили
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии и последующим обнаружением у одного из спортсменов наркотиков.
03:00
СМИ: Неизвестный с ножом напал на прохожих в Генте
Неизвестный с ножом напал на прохожих в бельгийском Генте, два человека пострадали, нападавший нейтрализован.
03:00
В КНР пока не приняли предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона предлагает Китаю помощь в борьбе с коронавирусом, но китайская сторона пока не ответила.
03:00
Гол Промеса принёс «Аяксу» победу над ПСВ в Эредивизи
Амстердамский «Аякс» одержал победу над эйндховенским ПСВ в матче 21-го тура голландской Эредивизи.
03:00
Драчёв назвал великолепным результат сборной России на ЮЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на юниорском и юношеском чемпионатах мира в швейцарском Ленцерхайде.
03:00
Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
03:00
Джокович хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах Большого шлема
Серб Новак Джокович заявил, что намерен побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.
03:00
Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков
Средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили и перехватили группу беспилотников террористов.
03:00
«Краснодар» обыграл «Мальмё» в контрольном матче
Российский «Краснодар» одержал победу над шведским «Мальмё» в контрольном матче на сборе в Испании.
03:00
В Италии учёные смогли изолировать коронавирус
Специалистам итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani удалось изолировать коронавирус, это может помочь в разработке вакцины.
03:00
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Моралес обратится в прокуратуру из-за изъятия его документов в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что подаст заявление в прокуратуру из-за изъятия правоохранительными органами личных документов у его помощницы.
03:00
Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соболезнует тем, кто пострадал в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм.
03:00
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению проблем в регионах, которые лидируют по показателю убыли населения.
03:00
ЦСКА победил «Куньлунь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Посольство России находится на связи с полицией после ЧП в Лондоне
Посольство России находится на связи с полицией в связи с инцидентом на юге Лондона, выясняется, пострадали ли граждане России при ЧП.
03:00
«Лацио» обыграл СПАЛ и поднялся на второе место в Серии А
Римский «Лацио» одержал победу над феррарским клубом СПАЛ в матче 22-го тура итальянской Серии А.
03:00
Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне
По предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона. Об этом говорится в сообщении в Twitter полиции британской столицы.
03:00
«Арсенал» в четвёртый раз подряд сыграл вничью в АПЛ
Лондонский «Арсенал» и «Бернли» сыграли вничью в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Два сотрудника полиции погибли в ДТП в ХМАО
Двое сотрудников органов внутренних дел погибли в результате ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГУ МВД.
03:00
«Милан» в большинстве не сумел обыграть «Верону» в Серии А
«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
03:00
МИД России предупредил о протестах во Франции
Министерство иностранных дел России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и других городах Франции 6 февраля из-за акций протестов против пенсионной реформы.
03:00
СМИ сообщили о трёх пострадавших при теракте в Лондоне
В результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Лондоне, по некоторым данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Sky News.
03:00
Россия будет претендовать на проведение этапа КМ по горнолыжному спорту в следующем сезоне
Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников заявил, что Россия намерена претендовать на проведение этапов Кубка мира в сезоне-2020/21.