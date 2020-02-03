Independent: в любви все средства хороши — в поисках второй половинки британец арендовал рекламный щит

30-летний житель Великобритании Марк Роф арендовал уличный рекламный плакат в надежде встретить любовь, пишет The Independent. На специально созданном сайте заявку на встречу с Марком подали уже несколько сотен девушек.

Британец нашёл необычный способ привлечь к себе внимание в надежде найти вторую половинку, заплатив £425 за уличный рекламный щит, сообщает The Independent.



30-летний специалист по маркетингу из Шефилда Марк Роф поместил на уличный плакат в британском Манчестере своё изображение, надпись под которым гласит: «Ты одинока? Встречайся с Марком. Возможно, это знак, которого ты ждала».



Кроме того, щит направляет всех заинтересовавшихся предложением на сайт с дополнительной информацией о Рофе. В частности, на сайте Марк разместил свои фотографии, короткую биографию и факты о себе: его рост 182 см, у него двое друзей, и он поцеловал больше трёх девушек.



Всем, кто заинтересован встречей с Марком, предлагается заполнить форму, раскрыть профили в социальных сетях, загрузить свою фотографию и оставить ему сообщение. На данный момент предложением заинтересовались несколько сотен девушек.



По словам молодого человека, он последним из группы друзей остался в одиночестве, что и сподвигло его на поиски второй половинки.



«Я уже некоторое время одинок, а многие из моих друзей женаты или состоят в длительных отношениях», — заявил Роф.



Британец отметил, что разочаровался в приложениях для знакомств, и он решил выделиться столь необычным способом, идея для которого возникла в разговоре с друзьями.



«Кто-то может подумать, что я сумасшедший, раз плачу £425 (за рекламу на плакате. — ИноТВ), но если я найду любовь, то это достаточно дёшево. Я пытался обставить всё в забавном свете и надеюсь, что не выгляжу полным неудачником», — приводит слова Марка The Independent.