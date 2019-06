Для The Times Россия — всё та же «Верхняя Вольта», только с ракетами и киберагентами

Идеи либерализма, вопреки словам президента России Владимира Путина, всё ещё живы и процветают на Западе, пишет The Times. При этом издание отмечает, что либерализм способствует процветанию стран, тогда как авторитарный стиль управления государством способствует упадку его экономики.

G20, в качестве одного из важнейших форумов для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов, обладает несомненными преимуществами, так как позволяет участвовать в этом процессе развивающимся странам, таким как Индия и Китай, пишет The Times.



Однако есть у подобного формата и свои недостатки. Так, «Большая двадцатка» предоставляет платформу, «которой он не заслуживает», президенту России Владимиру Путину, считает британская газета.



Путин, отметивший в преддверие саммита в интервью Financial Times, что либеральная идея «себя изжила окончательно», наслаждается нестабильностью на Западе, которой поспособствовали в том числе российские кибератаки.



Во время холодной войны СССР называли «Верхней Вольтой с ракетами», по бывшему названию Буркина Фасо. Однако современная Россия с её «нелиберальным режимом и плачевным экономическим состоянием» — не что иное как «Верхняя Вольта» с ракетами и киберагентами, утверждает The Times.



Британская газета советует Путину ознакомиться с повестью российского писателя Владимира Сорокина «День опричника», в которой Россия представлена упадке, отгороженная от ненавистного либерального Запада Великой Русской Стеной.



Вместе с тем слова Путина о крахе идей либерализма заслуживают не больше доверия, чем прошлогоднее высказывание руководителя Китая Си Цзиньпина, в котором он заявил, что Пекин является решительным сторонником глобализации. И это страна, которую президент США Дональд Трамп обвиняет в нечестной торговле и бесцеремонном присваивании западных технологий и интеллектуальной собственности.



Экономика Китая, как пишет газета, намного сильнее экономики России, однако она существенно пострадала от торговой войны, развязанной Трампом. Теперь же, когда переговоры между Вашингтоном и Пекином восстановлены, а напряжённость снижена, но торговая война всё же далеко от завершения, Китай должен учиться на опыте России.



При Си Цзиньпине страна вместо того, чтобы двигаться вперёд, сочетая либерализм в экономике с расширением общественных свобод, сдаёт позиции. Китайский лидер, фактически сделавший себя пожизненным правителем, подавляет всякое, даже самое незначительное, инакомыслие. Именно так, по мнению The Times, страны и оказываются в состоянии стагнации. Сейчас Китай рискует попасть в так называемую ловушку среднего дохода и застрять на одном уровне, так как верховенство права и имущественные права хороши не только сами по себе, но и способствуют долгосрочному экономическому развитию.



И как бы Владимиру Путину не хотелось верить в обратное, либерализм не изжил себя. Тем не менее необходимо уделять больше внимания тем, кто опасается глобализации и открытых границ, так как именно сильное стремление Запада к воплощению идей либерализма привело к росту популистских настроений в обществе.



При этом западным лидерам не следует слушать советы от диктаторов, так как либеральные ценности живы и процветают, но должны работать и на практике и в теории, пишет The Times.