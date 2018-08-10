NYT: итоговую декларацию июльского саммита НАТО подготовили до приезда Трампа

Советники по национальной безопасности президента США Дональда Трампа попросили послов НАТО составить итоговую декларацию июльского саммита ещё до того, как он начался, сообщает The New York Times. Источники газеты отметили, что такие меры были приняты, для того чтобы сохранить отношения между Вашингтоном и НАТО из-за опасений критического настроя Трампа в отношении альянса.

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон и ряд других американских чиновников попросили послов НАТО составить итоговую декларацию июльского саммита ещё до того, как он начался, сообщает The New York Times.

С подобной просьбой представители администрации Трампа выступили через несколько недель после того, как Трамп отказался подписать итоговое коммюнике встречи G7, которая состоялась в июне этого года в Канаде. Источники газеты отметили, что такие меры были приняты, для того чтобы сохранить отношения между Вашингтоном и НАТО из-за опасений критического настроя Трампа в отношении альянса.

Издание отмечает, что Трамп чуть не сорвал двухдневный саммит НАТО. Так, он пригрозил, что США могут покинуть альянс, если европейские партнёры по НАТО не увеличат свои военные расходы, а также поставил под вопрос ключевой постулат организации: атака на одного члена — атака на всех. Однако администрации Трампа удалось продвинуть ряд важных инициатив, например, усиление защиты от потенциальной российской угрозы.

«Команда советников по национальной безопасности президента проделала отличную работу по спасению минимально успешных итогов саммита НАТО», — заявил американский военный Джеймс Ставридис. Он также добавил, что сожалеет о том, что «очевидное личное предубеждение Трампа продолжает создавать разногласия в альянсе, который прошёл испытание временем».

На встрече послов, состоявшейся 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал Болтона и призвал закончить итоговую декларацию к 6 июля. Опасаясь повторения событий саммита G7 и их последствий, в том числе усиления торговой войны, представители всех стран альянса согласились.

В результате проделанной работы заместитель помощника генсека НАТО Джейми Ши назвал декларацию «самым существенным» соглашением, которое альянсу удалось принять в течение последних нескольких лет. Но, по мнению американских и европейских чиновников, успех вызван тем, что к итоговому документу удалось не подпустить Трампа.

Кроме того, декларация позволила советникам по национальной безопасности президента убедить общественность в том, что вне зависимости от публикаций в Twitter или заявлений Трампа США готовы подтвердить свою приверженность НАТО, пишет The New York Times.