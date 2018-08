NYT: итоговую декларацию июльского саммита НАТО подготовили до приезда Трампа

13:42

Проморолики RT номинированы на премию «Медиабренд» в семи категориях

Рекламная кампания телеканала RT «Валите на нас» (Blame it on us), промо к ЧМ-2018, а также проморолики исторических мультимедийных проектов #Romanovs100 и #1917LIVE вошли в шорт-лист российской премии «Медиабренд» в семи категориях.