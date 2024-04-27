Подполье: грузинские наёмники занимаются вымогательством в Херсоне

Грузинские наёмники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения.

Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвинённых в сотрудничестве с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ВС России поразили формирования наёмников «Иностранного легиона».

Также сообщалось, что более 3,1 тыс. наёмников принимают участие в СВО на стороне Украины.

Кроме того, в подполье заявили, что ВС России ударили по складу с боекомплектом на аэродроме в Николаевской области.