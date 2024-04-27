Подполье: грузинские наёмники занимаются вымогательством в Херсоне
Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвинённых в сотрудничестве с Россией», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ВС России поразили формирования наёмников «Иностранного легиона».
Также сообщалось, что более 3,1 тыс. наёмников принимают участие в СВО на стороне Украины.
Кроме того, в подполье заявили, что ВС России ударили по складу с боекомплектом на аэродроме в Николаевской области.