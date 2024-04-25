СК: более 3,1 тысячи наёмников принимают участие в СВО на стороне Украины
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Как сказано в заявлении ведомства, всего в распоряжении следствия есть данные об участии в боевых действиях на стороне ВСУ более 3 100 наёмников, большинство которых прибыли из Соединённых Штатов, Канады, Британии и Грузии.
Ранее бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что группа французских наёмников численностью не менее 75 человек воевала на стороне Вооружённых сил Украины с начала СВО.
Как сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы есть данные о том, что французские военные инструкторы работают на Украине.