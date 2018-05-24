ГОРДОН: украинские морпехи отказались изменять чёрному берету

Пётр Порошенко заявил, что береты украинских морских пехотинцев изменят цвет с чёрного на цвет морской волны. Как пишет издание «ГОРДОН», часть военнослужащих выступили против данной инициативы и выстроились перед главой государства в чёрных беретах.

Пётр Порошенко на торжествах в Николаеве по случаю 100-летия со дня создания морской пехоты Украины сообщил, что теперь береты украинских морских пехотинцев будут цвета морской волны. Как пишет «ГОРДОН», бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты выступили против данной инициативы и выстроились перед главой государства в чёрных беретах.

Издание отмечает, что об этом сообщил бывший военнослужащий батальона Анатолий Вовенко на своей странице в Facebook.

«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств по случаю Дня морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах», — написал Вовенко.

Один из действующих военнослужащих батальона рассказал о причинах такого решения.

«Есть несколько причин такого поступка. Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им всё равно, уйдет человек или нет, какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», — прокомментировал ситуацию военный.

По его словам, протест поддержали около 100 человек. Также он отметил, что после такого демарша в адрес бойцов батальона поступили угрозы увольнения.

Как напоминает издание, на праздновании 100-летия со дня создания морской пехоты Украины президент Украины Пётр Порошенко заявил, что береты украинских морских пехотинцев теперь будут цвета морской волны.