«Быть фашистом — это почётно»: консул Украины в Гамбурге отстранён от исполнения обязанностей

Консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца временно отстранили от исполнения обязанностей. Как сообщает «1+1», в отношении Марущинца также начали дисциплинарное расследование, после того как СМИ обнародовали скриншоты антисемитских публикаций дипломата.

Дипломатический скандал. Консула Украины в немецком Гамбурге временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении Василия Марущинца было начато дисциплинарное расследование, после того как СМИ обнародовали скриншоты публикаций, которые якобы писал сам дипломат, сообщает «1+1».

Эти записи могли видеть лишь друзья Марущинца в Facebook, в них от лица консула написано, в частности, что быть фашистом — это почётно. СМИ также опубликовали копию якобы удалённой фотографии, на которой консул держит торт в виде книги Гитлера.

МИД уже осудил антисемитские записи. В ведомстве говорят, что раньше среди их сотрудников таких случаев не было, и обещают всё выяснить и принять соответствующее решение.

Дата выхода в эфир 14 мая 2018 года.