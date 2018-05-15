«Быть фашистом — это почётно»: консул Украины в Гамбурге отстранён от исполнения обязанностей

Консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца временно отстранили от исполнения обязанностей. Как сообщает «1+1», в отношении Марущинца также начали дисциплинарное расследование, после того как СМИ обнародовали скриншоты антисемитских публикаций дипломата.
Дипломатический скандал. Консула Украины в немецком Гамбурге временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении Василия Марущинца было начато дисциплинарное расследование, после того как СМИ обнародовали скриншоты публикаций, которые якобы писал сам дипломат, сообщает «1+1».
Эти записи могли видеть лишь друзья Марущинца в Facebook, в них от лица консула написано, в частности, что быть фашистом — это почётно. СМИ также опубликовали копию якобы удалённой фотографии, на которой консул держит торт в виде книги Гитлера.
МИД уже осудил антисемитские записи. В ведомстве говорят, что раньше среди их сотрудников таких случаев не было, и обещают всё выяснить и принять соответствующее решение.
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