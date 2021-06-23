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24 июня
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
Франция и Португалия разошлись миром в матче последнего тура «группы смерти» на Евро-2020. Команды забили на двоих четыре мяча, три из которых — с одиннадцатиметровой отметки. В составе действующих чемпионов Европы дубль с пенальти оформил Криштиану Роналду, который также повторил мировой рекорд Али Даеи по количеству голов за национальную сборную. У подопечных Дидье Дешама дважды отличился Карим Бензема. А вратарь Руй Патрисиу отметился невероятным двойным сейвом.
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
  • Reuters
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
  • Reuters
Франция и Португалия разошлись миром в матче последнего тура «группы смерти» на Евро-2020. Команды забили на двоих четыре мяча, три из которых — с одиннадцатиметровой отметки. В составе действующих чемпионов Европы дубль с пенальти оформил Криштиану Роналду, который также повторил мировой рекорд Али Даеи по количеству голов за национальную сборную. У подопечных Дидье Дешама дважды отличился Карим Бензема. А вратарь Руй Патрисиу отметился невероятным двойным сейвом.

Месть Франции за поражение в финале домашнего Евро

 

Действующий чемпион Европы Португалия перед матчем заключительного тура с Францией, выигравшей последнее первенство планеты, рисковала остаться без плей-офф Евро-2020. В первом туре «европейские бразильцы» ожидаемо разгромили венгров, но во втором уступили Германии и опустились в «группе смерти» на третье место.

Но и трёхцветные упустили отличную возможность заранее гарантировать себе место в первой двойке. После победы над Германией с минимальным счётом для решения задачи им требовалось набирать три балла в Будапеште, но подопечные Дидье Дешама сенсационно разошлись с соперником миром и теперь могли опуститься на третью строчку.

На португальцев у французов была особенная мотивация. Дело в том, что именно коллектив Фернанду Сантуша перешёл команде дорогу в финале домашнего Евро-2016. Тогда все ждали от хозяев турнира победы, но они потерпели поражение в дополнительное время, а единственный мяч забил экс-нападающий «Локомотива» Эдер. Впрочем, Дешам перед матчем подчёркивал, что его интересует только положение в турнирной таблице, а не месть оппоненту.

Это было не лишено смысла, ведь лидеру группы F в 1/8 финала предстояло встретиться с Швейцарией. Тогда как коллективу, занявшему второе место, — с Бельгией.

При этом действующие чемпионы мира перед ключевым поединком остались без Усмана Дембеле, получившего травму и покинувшего расположение сборной. Впрочем, основным футболистом трёхцветных он и не был, поэтому составы соперников оказались оптимальными.

Обмен голами с пенальти

 

Команды начали матч в достаточно неспешном темпе. Чуть больше мячом владели французы, но без особого продвижения вперёд. Португальцы уповали на контратаки, однако тоже не слишком часто организовывали встречное наступление.

Как результат — опасных моментов с ударами по воротам было совсем немного. На девятой минуте Криштиану Роналду головой пробил в руки Уго Льорису после подачи с фланга. Вскоре уже трёхцветные упустили реальный шанс отличиться. Килиан Мбаппе после изумительной разрезающей передачи Поля Погба из центрального круга убежал на рандеву с Руем Патрисиу, но направил мяч практически над вратарём, и тот спокойно спас команду.

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Неудивительно, что по такой игре открыть счёт одному из соперников помогло стандартное положение. Португальцы заработали штрафной на чужой половине поля, и Льорис, пытаясь сыграть на выходе и нейтрализовать подачу, кулаком на полной скорости врезался в лицо Данилу Перейре. Защитник рухнул на газон, а судья Матеу Лаос назначил пенальти, хотя на некоторых повторах складывалось впечатление, что француз всё же сначала коснулся мяча.

К счастью, Данилу серьёзных повреждений не получил и вскоре вернулся на поле. А Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый, забил четвёртый мяч на текущем турнире и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Кроме того, данный гол стал для него 108-м в составе сборной Португалии.

Пропустив, французы упустили нити игры из своих рук. Они отдали инициативу сопернику и ничего не могли создать на чужой половине. Действующие чемпионы мира допускали непривычно много брака, а Лукас Эрнандес и Антуан Гризманн даже заработали жёлтые карточки.

Но в добавленное арбитром время подопечным Дидье Дешама также удалось получить право на не вытекающий из логики матча пенальти. Мбаппе врывался в штрафную, пытаясь успеть к забросу Погба, и упал после контакта с Нелсоном Семеду. Лаос не сомневался и в этой ситуации. В свою очередь, Карим Бензема также не испытал проблем с реализацией стандарта и забил первый мяч за сборную Франции в официальной встрече за семь лет.

Ничья в ремейке финала Евро

 

В перерыве оба тренера произвели по замене. Дешам выпустил Люку Диня на левый фланг обороны вместо Эрнандеса, а Сантуш — Жоау Палинью вместо Данилу, который, по всей видимости, не смог продолжить игру из-за последствий удара Льориса.

А возобновился матч настоящим холодным душем для португальцев. Одна их первых атак французов во второй половине встречи закончилась голом. Погба выполнил очередную изумительную передачу из глубины на ход Бензема, а тот убежал от Рубена Диаша и с рикошетом от штанги отправил мяч в дальний угол. Судья на линии поначалу зафиксировал офсайд, но арбитры на VAR посчитали, что положения вне игры не было.

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Правда, тут же действующие чемпионы мира столкнулись с серьёзной проблемой. Едва появившись на поле, травму получил Динь. Поскольку футболистов данного амплуа в запасе больше не осталось, Дешаму пришлось выпускать на левый фланг обороны номинального полузащитника Адриена Рабьо. Казалось, эта зона может стать проблемной для команды.

Однако на деле второй гол португальцев пришёл с противоположного фланга, где действовал не обладающий большим опытом Жюль Кунде. Защитник «Севильи» неаккуратно размахивал руками, когда Роналду выполнял прострел от лицевой, и нарушил правила. Сложилось впечатление, что португалец даже намеренно пробил ему в запястье. У Лаоса не было другого выхода, кроме как назначить третий пенальти в матче.

Криштиану уверенно реализовал и его. Таким образом, он повторил мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству голов в составе национальной сборной (109). Также 36-летний футболист с пятью мячами упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

После этого игра несколько успокоилась. Команды явно не желали тратить все силы в матче группового этапа. Тем более португальцы в итоге также не обошлись без травмы. В концовке Сантушу пришлось вынужденно менять Семеду.

Мячом чуть больше владели действующие чемпионы мира. Они и имели реальный шанс вырвать победу. На 67-й минуте Погба из-за пределов штрафной нанёс мощный удар в дальний угол, но Патрисиу в прыжке рукой перевёл снаряд в крестовину. Мало того, голкипер справился и с добиванием от Гризманна.

А уже в добавленное арбитром время французы претендовали на второй пенальти. Кингсли Коман на левом фланге убежал от Бруну Фернандеша и уже в штрафной упал после контакта с ним. Но Лаос назначать четвёртый одиннадцатиметровый не стал.

Таким образом, подопечные Дешама не сумели взять у соперника реванш за поражение в финале домашнего чемпионата Европы, но заняли первое место в «группе смерти». Португальцы же остались вторыми и теперь вынуждены будут сразиться в 1/8 финала с Бельгией.

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