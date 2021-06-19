Франция и Венгрия сыграли вничью в матче Евро-2020

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Аттилы Фиолы (45 + 2'). На 66-й минуте французы отыгрались — отличился Антуан Гризманн.
Франция набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. Венгрия находится на третьей строчке.
Действующие чемпионы мира 23 июня сыграет с Португалией, а венгры в этот же день встретятся с Германией.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Венгрии получил тепловой удар в матче Евро-2020 с Францией.