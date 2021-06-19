Гол Левандовски и промах Морено с пенальти: как Испания упустила победу над Польшей на Евро-2020

Сборная Испании не смогла дома обыграть команду Польши в матче групповой стадии Евро-2020. В середине первого тайма Альваро Мората вывел хозяев вперёд, а в начале второго Роберт Левандовски неотразимо пробил головой и сравнял счёт. В оставшееся время подопечные Луиса Энрике имели отличный шанс выйти вперёд, но Жерар Морено не реализовал пенальти.

Сборная Испании не смогла дома обыграть команду Польши в матче групповой стадии Евро-2020. В середине первого тайма Альваро Мората вывел хозяев вперёд, а в начале второго Роберт Левандовски неотразимо пробил головой и сравнял счёт. В оставшееся время подопечные Луиса Энрике имели отличный шанс выйти вперёд, но Жерар Морено не реализовал пенальти.

Сборные Испании и Польши не в лучшем настроении подходили к очному матчу в рамках групповой стадии Евро-2020. Первые не смогли дожать шведов, из-за чего имели в активе лишь одно очко, а вторые и вовсе сенсационно уступили словакам. Ещё одно поражение ставило крест на перспективах подопечных Паулу Соузы во второй раз в истории пробиться в плей-офф первенства континента. Ранее бело-красным лишь раз удавалось подобное — в 2016 году они дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграли будущим чемпионам — португальцам.

Однако на этот раз подобный сценарий казался маловероятным. За всю историю польские футболисты десять раз встречались с испанцами, но взять верх смогли лишь однажды. В ноябре 1980 года они с трудом сломили сопротивление оппонентов со счётом 2:1, но в последующих семи матчах лишь раз сумели сыграть вничью. В последний раз команды встречались в 2010 году, и поляки потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории со счётом 0:6.

Положение сборной Польши усложнял тот факт, что они были гостями не только на бумаге. Встреча проходила в Севилье, что давало испанцам дополнительное преимущество в виде тысяч родных болельщиков. Кроме того, из-за дисквалификации важнейшую игру пропускал хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк, удалённый с поля по ходу противостояния со Словакией.

Тем не менее, на первых минутах сложилось впечатление, что эта потеря положительно сказалась на игре поляков. Соуза заметно перебрал состав, выпустив с первых минут Тимотеуша Пухача, Якуба Модера и Кароля Свидерского. Это позволило гостям более агрессивно действовать в прессинге, что не только мешало испанцам подолгу владеть мячом, но уже на шестой минуте привело к опасной атаке. Матуеш Клих сподобился на удар метров с 23-х, но не попал в створ.

В свою очередь, Луис Энрике произвёл лишь одну перестановку в составе в сравнении с предыдущей встречей. И это решение оправдало себя уже в первом тайме. Жерар Морено сменил Феррана Торреса и организовал первый гол «красной фурии» на турнире. Форвард «Вильярреала» в стиле Арьена Роббена сместился с правого края на фланг и попытался исполнить удар, но вместо этого у него получилась передача на Альваро Морату. Тот открылся на грани офсайда и играючи переправил мяч в ворота.

Несмотря на все старания поляков, до гола испанцы владели колоссальным территориальным преимуществом (78 на 22). Можно было ожидать, что оказавшись в роли догоняющих, гости попробуют перехватить инициативу, но по большому счёту положение дел не сильно изменилось. Вплоть до последних минут тайма подопечные Энрике контролировали ход матча, но всё же предоставили соперникам шанс отыграться. Гости совершили перехват на чужой половине поля, а Кароль Свидерский сотряс штангу ударом с 25 метров. На добивании первым оказался Роберт Левандовски, но пробил точно в голкипера Унаи Симона, не сумев в третий раз отличиться на крупных турнирах. А через пару минут уже хозяева могли уйти в отрыв, но ответили любезностью на любезность. Морено не удалось замкнуть филигранный прострел в исполнении Жорди Альбы.

Старт второй половины получился не самым ярким, но начиная с 54-й минуты на стадионе в Севилье начали закипать страсти. Сначала Левандовски выиграл верховую борьбу у Эмерика Ляпорта и всё же забил свой первый мяч на чемпионате Европы с 30 июня 2016 года, затем на поле появился самый молодой футболист в истории Евро — Кацпер Козловский (17 лет 246 дней), а затем шанс вновь выйти вперёд получили испанцы. Итальянский арбитр Даниэле Орсато с помощью видеоассистента определил нарушение правил на Морено в штрафной площади Польши и назначил 11-метровый. К мячу подошёл сам пострадавший, но угодил в штангу, а Мората крайне неудачно сыграл на добивании.

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На протяжении оставшегося времени испанцы пытались взломать массированную польскую оборону и взять три очка, но поляки отчаянно сопротивлялись. Коллектив Соузы действовал крайне жёстко и зачастую даже за гранью правил, но Орсато не всегда реагировал на их действия. Энрике попробовал встряхнуть команду с помощью замен и поочерёдно бросил в бой Феррана Торреса, Фабиана Руиса и Пабло Сарабию, но все они оказались неспособны качественно усилить игру. Ближе всех к голу был хавбек «Манчестер Сити», но не смог точно пробить головой после навеса с фланга.

В последние десять минут сборная Испании попыталась усилить давление на ворота Войцеха Щенсны, но это удалось лишь отчасти. Поначалу футболистам удавалось создавать моменты, но либо сам голкипер действовал выше всяких, либо проявлялись проблемы с реализацией. Несколько отличных шансов оформить дубль имел Мората, но так и не преуспел. В самой концовке Альваро сменил Микель Оярсабаль, но этот шаг себя также не оправдал.

Сборная Польши сенсационно выстояла в противостоянии с командой Испании и набрала первое очко на турнире, тем самым сохранив шансы на продолжение борьбы за путёвку в плей-офф. Команда Испании же во второй раз подряд не смогла добиться победы на своём поле и снизила свои шансы на первое место в группе E. Теперь подопечным Энрике нужно не только обыгрывать неуступчивых словаков, но и надеяться, что шведы не сумеют победить поляков.