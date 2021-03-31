Салах, Неймар и Рамос: кто из звёзд футбола может принять участие в Олимпийских играх в Токио

Менее чем за четыре месяца до Олимпийских игр в Токио определились все участники мужского турнира по футболу. В нём примут участие 16 сборных, составленных из игроков до 23 лет. Каждая команда при этом сможет заявить трёх игроков без возрастных ограничений, в том числе звёзд мирового футбола. RT рассказывает, у кого из лучших игроков мира есть шанс сыграть на Олимпиаде.

В Мексике завершился последний отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио для мужских футбольных команд. После него определились все 16 сборных, которые поспорят за медали этого турнира. Европу на нём представят Франция, Германия, Испания и Румыния. От Азии выступят Австралия, Саудовская Авария и Южная Корея вместе с хозяйкой Японией. Защищать честь Америки будут Бразилия, Аргентина, Мексика и Гондурас. Кроме них также выступят африканские сборные Египта, Кот-д’Ивуар и ЮАР, а также единственный представитель Океании — Новая Зеландия.

Традиционно в мужском футбольном турнире на Олимпиаде участвуют не основные составы, а молодёжные, составленные из игроков до 23 лет. Но каждая команда имеет право добавить трёх игроков без возрастных ограничений, и нередко ими оказываются настоящие звёзды футбола, вроде бразильца Неймара в 2016 году или уругвайца Луиса Суареса в 2012-м. Следующий олимпийский турнир тоже может привлечь ряд игроков первой величины, чьи страны прошли отбор.

Мохаммед Салах (Египет)

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах уже имеет опыт выступлений на Олимпийских играх. В 2012 году он приезжал в Великобританию, будучи 20-летним игроком «Базеля». Тогда Салаху удалось отличиться в каждом из трёх матчей группового этапа и впервые за 28 лет вывести сборную Египта в четвертьфинал. Но там африканцев ждал разгром от команды Японии со счётом 0:3.

Спустя девять лет Салаха вновь ждут в олимпийской сборной Египта. Главный тренер команды Шавки Гариб заявил L'Equipe, что он уже не раз публично предлагал нападающему присоединиться, а так как Салах пока не ответил отказом, то он действительно хочет приехать в Японию, считает специалист. По словам Гариба, египтяне готовы бороться за первые в своей истории медали, и помощь суперзвезды европейского футбола им пригодится. Правда, им ещё нужно добиться согласия от «Ливерпуля», который во время турнира будет готовиться к новому сезону в английской Премьер-лиге.

Сон Хын Мин (Южная Корея)

Ещё одним игроком АПЛ, которого болельщики будут ждать на Олимпиаде, может стать Сон Хын Мин. Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» обычно не упускает возможность сыграть за свою страну на любом турнире — он участвовал не только в официальных чемпионатах мира и Азии, но и в Азиатских играх, и в предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где два его гола помогли корейцам добраться до четвертьфинала.

Правда, эта готовность представлять страну на различных соревнованиях отчасти было продиктована нежеланием проходить службу в армии. Сон Хын Мину, как и другим профессиональным футболистам в Южной Корее, для получения отсрочки нужно было принести стране медаль, и нападающий уже добился своей цели, выиграв Азиатские игры в 2018 году.

Неймар (Бразилия)

В 2016 году бразилец Неймар уже стал национальным героем, когда забил решающий пенальти в финале домашней Олимпиады и принёс стране первое золото этого турнира. Четырьмя годами ранее он также участвовать в этих соревнованиях и стал тогда серебряным призёром.

В прошлом году ходили разговоры о том, что Неймар поедет на свою третью Олимпиаду, что стало бы экстраординарным случаем для профессионального футбола. СМИ сообщали, что представители бразильской федерации вели переговоры с ПСЖ, чтобы клуб отпустил нападающего летом. Но затем Игры были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Возможное участие Неймара в Олимпиаде может оказаться под вопросом из-за плотного летнего календаря. Сразу после окончания клубного сезона состоится Кубок Америки, где бразильская сборная тоже будет рассчитывать на своего самого звёздного игрока. Тем не менее в стране есть столько высококлассных футболистов, что кто-то из них наверняка согласится поехать в Японию, если Неймар от такой возможности откажется.

Антуан Гризманн (Франция)

Французский нападающий Антуан Гризманн ещё в 2018 году изъявлял желание сыграть за свою сборную на Олимпийских играх в качестве одного из трёх футболистов, которые не попадают под возрастные ограничения. Правда, тогда он говорил о домашнем турнире в Париже, который состоится в 2024 году. Но такая возможность будет у него и этим летом, так как сборная Франции прошла отбор и на токийскую Олимпиаду.

Помешать этому могут всё те же трудности с календарём. Гризманну также предстоит выступить на Евро-2020, куда футболисты с его статусом приезжают куда охотнее, чем на Олимпийские игры. Но если он всё-таки решит съездить и в Японию, а в «Барселоне» не будут возражать, то он стал бы одной из главных звёзд не только своей сборной, но и всего олимпийского турнира.

Чего уже никак не сможет добиться, например, Килиан Мбаппе. Нападающий ПСЖ тоже в прошлом говорил, что готов представить свою страну на Олимпиаде, причём без использования квоты для возрастных игроков. Но теперь он проинформировал свою федерацию, что не сможет сыграть в Токио. У Мбаппе заканчивается контракт с парижским клубом, и ему надо определяться со своим будущим, а не отвлекаться на Олимпийские игры.

Матс Хуммельс (Германия)

В начале 2020 года главный тренер олимпийской сборной Германии Стефан Кунтц представил список игроков, которые могли бы рассчитывать на поездку в Токио. Тогда в нём оказались такие хорошо известные болельщикам футболисты, как нападающий Томас Мюллер и защитник Матс Хуммельс. Но участие в ОИ означало, что они не смогут выступить на Евро-2020, так как немецкая федерация футбола не хотела допускать, чтобы кто-то выступал на двух турнирах сразу.

Спустя год стало известно, что Мюллера исключили из этого списка. По данным немецких СМИ, наставник бундесманшафт Йоахим Лёв рассматривает возможность вызвать недавнего победителя Лиги чемпионов на Евро-2020, и тогда выступить на Олимпиаде он не сможет. Зато Хуммельс всё ещё остаётся кандидатом на поездку в Японию, где его опыт пригодился бы молодым немецким игрокам.

Серхио Рамос (Испания)

В отличие от Германии, в Испании не хотят лишать своих ведущих игроков возможности выступить на Олимпийских играх. Ещё год назад наставник молодёжной сборной Луис де ла Фуэнте заявлял, что в его предварительном списке находятся больше 300 игроков, в том числе и лидеры основной национальной команды.

Среди потенциальных кандидатов в олимпийскую сборную особенно выделяется Серхио Рамос. По данным AS, легенду испанского футбола хотят сделать капитаном команды в Токио в знак признательности за его заслуги перед «Красной фурией». Сам чемпион мира и Европы ещё в 2019 году утверждал, что хочет участвовать в Олимпиаде. Если он всё-таки попадёт в состав, то 35-летний защитник станет одним из самых возрастных футболистов в истории Олимпийских игр.