Сенсация на Кипре, триллер в Турции и разгром в Бельгии: как стартовал 3-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Кипра с минимальным счётом сенсационно обыграла Словению на домашнем стадионе. Турция и Латвия забили по три мяча и неожиданно разошлись миром. Бельгия восемь раз огорчила команду Белоруссии и нанесла сопернику самое крупное поражение в его истории. А Португалия не без труда на выезде сломила сопротивление Люксембурга благодаря 103-му голу Криштиану Роналду за национальную команду. Как стартовал 3-й тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Неожиданная осечка Словении

Самый неожиданный результат игрового дня был зафиксирован в Никосии, где киприоты добились всего лишь второй победы в последних 14 матчах во всех турнирах. Точный удар Иоанниса Питтаса не только открыл счёт голам сборной в рамках турнира, но и позволил хозяевам набрать долгожданные три очка.

По игре словенцы выглядели лучше, но за это в квалификации первенства планеты баллов не дают. А вот после потерь на своей половине поля их можно не досчитаться. Это с гостями и произошло. Поражение опустило их на предпоследнее место в группе Н.

Победа Сербии благодаря дублю Митровича

Азербайджанцам не хватило девяти минут, чтобы выстоять в противостоянии с Сербией, ведомой Александаром Митровичем. В английском «Фулхэме» форвард не блещет: в последних 24 матчах на его счету ни одного мяча. Зато в сборной нападающий преображается. В тех же 24 матчах, но на международном уровне, он записал в свой актив 24 точных удара.

Два последних пришлись на игру в Баку, где Митрович сначала открыл счёт, а затем утвердился в статусе героя матча. После ответного гола Эмина Махмудова с одиннадцатиметровой отметки гости около 20 минут безуспешно атаковали. За это время Шахрудин Магомедалиев совершил пять сейвов и, казалось, вывел из равновесия всех звёздных оппонентов — от Душана Тадича до Сергея Милинковича-Савича. Однако Митрович к реализации моментов в концовке подошёл максимально хладнокровно, оставив свою сборную среди лидеров группы А.

Позор Белоруссии в Лёвене

Сборная Бельгии, возглавляющая рейтинг ФИФА, приняла белорусов в Лёвене, где обычно проходят матчи молодёжных и женских сборных страны. И «красные дьяволы» сыграли так, словно в соперниках у них была одна из этих команд.

Даже несмотря на то, что на поле не вышли такие звёзды как Тибо Куртуа, Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку, коллектив Роберто Мартинеса забил в ворота оппонента восемь безответных мячей. Причём сразу три игрока хозяев отметились дебютными голами в составе национальной команды.

Белорусы же потерпели самое крупное поражение в истории: в 2003-м они уступили Австрии с куда менее унизительным счётом — 0:5. Но тогда соперник сыграл основой. В Лёвене же Мартинес фактически выставил резерв. А вот для бельгийцев эта победа рекордной не стала. В 2017-м они переиграли Гибралтар — 9:0, а в 2001-м разгромили Сан-Марино — 10:1.

103-й гол Роналду за сборную Португалии

Вплоть до 25-й минуты сборная Португалии не нанесла ни одного удара в створ ворот Люксембурга, как ни старалось звёздное нападение действующего чемпиона Европы. Зато хозяева небольшого стадиона «Жози Бартель» преуспели не только в разрушении, но и в созидании. Жерсон Родригеш, несколько дней назад забивший победный мяч Ирландии, продолжил свои подвиги на международной арене. И даже дал аутсайдеру шанс на ещё один исторический исход.

Однако на стыке таймов Диогу Жота и Криштиану Роналду вернули матч в приемлемое для гостей русло. Для капитана этот точный удар стал 103-м в составе сборной Португалии, что ещё на шаг приблизило форварда к рекорду всех времён. До повторения результата иранца Али Даеи остаётся шесть голов.

Окончательно успокоили гостей Жоао Палинья с Максимом Шано. Игрок «Спортинга» забил третий мяч, установив итоговый счёт. А защитник «Нью-Йорка» получил красную карточку в концовке, охладив пыл и без того уставших люксембуржцев.

Два удаления в Уэльсе

Полузащитник сборной Уэльса Дэниэл Джеймс прежде ни разу в карьере не забивал головой. Но на 82-й минуте матча с Чехией полузащитник «Манчестер Юнайтед» прервал эту серию, состоящую из 123 матчей. Мяч оказался победным, поскольку ни до, ни после команды не отличались. Помимо гола, внимание болельщиков привлекли два удаления. Чех Патрик Шик получил красную карточку за неспортивное поведение ещё в первом тайме, а валлиец Коннор Робертс второй «горчичник» — на 77-й минуте.

Тем не менее даже в усечённых составах британцы не изменили себе и максимально дисциплинированно отыграли в обороне. Это привело к восьмому «сухому» матчу из последних десяти, причём в шести из них коллектив Роберта Пэйджа отпраздновал минимальную победу.

Шесть голов в Турции

Впервые в истории сборная Турции начала отбор на чемпионат мира с двух побед и, видимо, немного оторвалась от реальности. Отличившись дважды к 33-й минуте домашнего матча с Латвией, футболисты Шенола Гюнеша стали проявлять несвойственную им беспечность в защите. Прибалты в начале квалификации, напротив, в атаке не блистали — всего один гол за 180 минут. Но как только гости перестали ощущать на себе плотность прессинга и обнаружили свободные зоны в центре поля, они сразу же перевернули ход встречи. И даже мячу ветерана Бурака Йылмаза с пенальти не смутились.

Во-первых, к тому моменту Робертс Савальниекс уже пробил Угурчана Чакыра и доказал, что турки имеют слабости. А во-вторых, возросший уровень свободы позволял гостям комбинировать всё более разнообразно. Это привело к эффектной развязке. Сначала Робертс Улдрикис сократил разницу до минимума. А на 79-й минуте Давис Икауниекс сделал Латвию первой командой, которая отобрала у турок очки в мировой квалификации, да ещё и на чужом поле.