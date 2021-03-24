Хет-трик Йылмаза помог сборной Турции по футболу обыграть Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2022

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Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Нидерландов в матче первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Хет-трик Йылмаза помог сборной Турции по футболу обыграть Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе турецкого коллектива хет-трик оформил Бурак Йылмаз (один гол — с пенальти), также мяч забил Хакан Чалханоглу. Гости ответили результативными ударами Дави Классена и Люка де Йонга.

Таким образом, Турция набрала три очка и возглавила группу G.

Ранее Артём Дзюба оценил подготовку сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022.

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