Хет-трик Йылмаза помог сборной Турции по футболу обыграть Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2022
- Reuters
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась в пользу хозяев — 4:2.
В составе турецкого коллектива хет-трик оформил Бурак Йылмаз (один гол — с пенальти), также мяч забил Хакан Чалханоглу. Гости ответили результативными ударами Дави Классена и Люка де Йонга.
Таким образом, Турция набрала три очка и возглавила группу G.
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