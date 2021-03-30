Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на инцидент в матче с Сербией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду останется капитаном команды, несмотря на его поведение после незасчитанного гола в конце матча с Сербией в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Криштиану сохранит повязку. Он является национальным примером. Даже самые молодые игроки говорят об этом. Если бы он обидел тренера, коллег или федерацию, тогда мы бы подумали. Ничего подобного не случилось», — цитирует Сантуша Record.

Он отметил, что инцидент в матче с Сербией стал разочарование для многих, в числе которых и Роналду. При этом специалист подчеркнул, что форвард сам осознал, что ему не стоило так делать.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Сербии и завершилась со счётом 2:2.

На третьей добавленной к основному времени игры минуте Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, а защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч с ленточки. Португальские игроки сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский нападающий бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее сообщалось, что нидерландский судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией.