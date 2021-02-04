«Есть понимание, что нужно сделать в будущем»: Дюков переизбран на пост президента РФС

Александр Дюков переизбран на пост президента РФС единогласным решением на внеочередной конференции организации. Он поблагодарил делегатов за оказанное доверие и обозначил основные цели союза на ближайшее время. В их число входит развитие массового и детско-юношеского футбола и помощь профессиональным лигам. С победой на выборах Дюкова поздравили президент ФИФА Джанни Инфантино и глава УЕФА Александер Чеферин.

Внеочередная конференция РФС проходила в соответствии со сложной эпидемиологической ситуацией. Участники мероприятия и официальные лица находились в одном зале, в то время как журналисты следили за его ходом по видеосвязи. Официальная часть началась с показа видеороликов с обращениями руководителей международных федераций — Джанни Инфантино и Александера Чеферина. Глава ФИФА поблагодарил руководство организации за проделанную работу и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

«Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет. Сегодня ты единственный кандидат на пост президента Российского футбольного союза, поэтому уже сейчас я могу пожелать тебе всего наилучшего на период следующего срока полномочий на этом посту, который вскоре начнётся. Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой, мои искренние поздравления!» — заявил Инфантино.

В свою очередь, Чеферин поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу, ряд матчей которого пройдёт в Санкт-Петербурге, а также выразил уверенность, что Россия достойно проведёт как финал Лиги чемпионов 2022 года, так и матч за Суперкубок УЕФА 2023-го.

«2021 год станет годом проведения чемпионата Европы. А вы, мои друзья, его важнейшей составляющей — и как участники, и как хозяева. Я чрезвычайно рад этому и с нетерпением жду начала турнира. Футбол един, он объединяет нас. Пользуясь случаем, мне важно поблагодарить Российский футбольный союз и его президента Александра Дюкова за всю ту поддержку и неоценимое сотрудничество с УЕФА на благо европейского футбола. Вы приложили большие усилия и внесли огромный вклад для дальнейшего развития футбола в вашей замечательной стране. Этот упорный труд и самоотдача были высоко оценены и признаны, когда красивейший город Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала Лиги чемпионов, а Казань стала хозяйкой Суперкубка УЕФА 2023 года. У меня нет сомнений, что всё это приведёт к ещё более крупным победам вашего футбола и вашего футбольного союза», — выразил уверенность Чеферин.

После проведения необходимых стандартных процедур, в частности, выбора секретаря внеочередной конференции, слово взял сам Дюков. Президент РФС рассказал о задачах организации и представил программу развития футбола до 2030 года, частью которой стал проект «Наша смена». Функционер отметил, что в ближайшие годы планируется сделать акцент на массовом и детско-юношеском футболе.

«За прошедший период РФС удалось заложить управленческий фундамент, и мы готовы с нарастающей скоростью выполнить реализацию всего запланированного. Начну с фундамента нашей футбольной системы — массового футбола. Его развитие — фокус нашей работы на ближайшие четыре года. Сейчас 2,1% населения занимаются футболом в стране. Наша задача — достичь 4% занимающихся футболом к 2025 году. Но нам надо знать каждого занимающегося, его интересы и предпочтения», — заявил Дюков.

Были затронуты и вопросы клубного футбола. Дюков заявил, что РФС готов помочь лигам определить целевую модель развития и формат турниров. Также он отметил необходимость увеличения числа конкурентных матчей и повышения плотности календаря. Что касается сборных, то были подведены итоги выступления национальных коллективов в 2020 году и поставлена задача попасть в топ-10 рейтинга ФИФА.

Как стало известно задолго до проведения конференции, Дюков оказался безальтернативным кандидатом на пост президента РФС. Поэтому, чтобы переизбраться на следующие четыре года, ему было достаточно набрать минимальное число голосов. Однако подсчёта не потребовалось. Делегаты единогласно поддержали действующего главу союза.

«Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие. В своём выступлении уже всё сказал, рассказал о проделанной работе. Несмотря на то что последние годы были непростыми, нам удалось многое сделать. У нас есть понимание, что нужно сделать в будущем. Мы создали фундамент и платформу для реализации запланированных проектов развития. Нет никаких сомнений, что совместно нам по силам решить все задачи», — отметил Дюков.

Помимо выборов главы РФС, был утверждён исполком организации. Кроме заранее сформированного единого списка из 25 человек, по специальным квотам в состав комитета были введены глава судейского комитета Ашот Хачатурянц и председатель комитета союза по маркетингу Денис Соловьёв. Как и Дюкова, обоих поддержали все делегаты.