Объявлен новый состав исполкома РФС
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На внеочередной конференции РФС было объявлено, что в новый состав вошли генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а также председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина.
Кроме того, места в составе исполкома сохранили владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер.
Полный состав исполкома опубликован на сайте РФС.
Ранее Александр Дюков прокомментировал своё переизбрание на пост президента РФС.