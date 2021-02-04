Объявлен новый состав исполкома РФС

Стало известно, кто вошёл в новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

На внеочередной конференции РФС было объявлено, что в новый состав вошли генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а также председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина.

Кроме того, места в составе исполкома сохранили владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер.

Полный состав исполкома опубликован на сайте РФС.

Ранее Александр Дюков прокомментировал своё переизбрание на пост президента РФС.