Дюков прокомментировал своё переизбрание на пост президента РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о своём переизбрании на должность.
Дюков прокомментировал своё переизбрание на пост президента РФС
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«Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие. В своём выступлении всё сказал о проделанной работе. Несмотря на то что последние годы были непростыми, нам удалось многое сделать», — сказал Дюков на конференции РФС. 

По его словам, у РФС есть понимание, что необходимо сделать в будущем для улучшения работы организации и футбола в России в целом.

«Мы создали фундамент и платформу для реализации проектов развития, которые мы запланировали. Нет никаких сомнений, что совместно нам по силам решить все задачи», — добавил Дюков.

Он возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Дюков переизбран президентом организации на четыре года. Он был избран единогласно.

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