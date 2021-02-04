Дюков рассказал о ближайших целях РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ближайших целях организации.

По его словам, вовлечение населения страны в занятие футболом является одной из задач РФС на ближайшие четыре года.

«На данный момент футболом в стране занимаются 2,1%. Наша цель достичь 4% населения в 2025 году. Нам важно знать каждого играющего в футбол, чтобы всецело удовлетворять его желания и потребности», — сказал Дюков на конференции РФС.

Ранее в УЕФА отметили, что Россия сыграла большую роль в развитии европейского футбола.